Chi decide quale sia la Via Italiana all’intelligenza artificiale? Il commento di Monti

(Di domenica 14 aprile 2024) La viaè sicuramente un tema che riguarda tanto il nostro futuro, quanto il nostro presente. Ci sono molti modi per capire che cosa questa viasignifichi. Alla base di ogni processo, però, ci sono sempre le persone. Con le competenze, le ambizioni, e gli interessi che è naturale che tali persone rappresentino. Per questo motivo è importante capire, prima di ogni altra cosa, chi sia realmente coinvolto nella definizione di questa nuova “via”, e chi invece al momento ne resti escluso. Per quanto gli elenchi di persone annoino chiunque, la rilevanza delle scelte che queste persone sono chiamate a prendere per il nostro futuro è tale che, forse, dare uno sguardo da vicino può aiutare a capire quali siano le visioni del nostro Paese sull’IA, e soprattutto, a chi il nostro Paese ...