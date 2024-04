Cheddira | “Sogno di segnare qui con la maglia del Napoli”

(Di domenica 14 aprile 2024) Walid, autore di una splendida doppietta nel 2-2 col, svela ildi poter un giorno vestire l’azzurro eal Maradona. È stato il grande protagonista del 2-2 trae Frosinone con una splendida doppietta. Walid, attaccante marocchino dei ciociari, si è presentato al pubblico del Maradona con una prestazione maiuscola e nel post-partita ha svelato unche coltiva nel cassetto. “Sono molto contento, è un’emozione unica – esordisce ai microfoni di Sky Sport –in questo stadio è incredibile, spero di poterlo fare anche con ladel”. Parole che lasciano trasparire tutta l’emozione del classe ’98 per aver realizzato due gol pesantissimi sul palcoscenico più ...

