Cheddira | «Segnare in questo stadio è fantastico | spero di farlo con la maglia del Napoli»

(Di domenica 14 aprile 2024)-Frosinone finisce 2-2. Un pessimo risultato per il, un buon risultato per il Frosinone. Nel post partita, autore di una doppietta, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky. Le parole di«Sono contento, un’emozione unica perché stiamo lottando con le unghia e con i denti per la salvezza.in, speriamo dicon ladel. La doppietta più importante. Lo dedico a mia madre. Scambio lacon Victor, lui è di un altro livello». Sulla lotta salvezza: «Noi sappiamo che dobbiamo dare il massimo e lottare per ogni pallone. Sono molto felice perpunto e per la squadra». Il ...

