Che Tempo Che Fa stasera su Nove | Zendaya e Luca Zingaretti ospiti della puntata del 14 aprile

(Adnkronos) – Va in onda dalle 20 oggi , domenica 14 aprile 2024, sul Nove una nuova puntata di Che tempo che fa di Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck. In esclusiva per la tv ... (webmagazine24)

Medico nega i trapianti di fegato e reni: «Ha modificato i dati dei pazienti rendendoli non idonei a ricevere un nuovo organo». Avviata un'indagine - Un ospedale di Houston in Texas ha interrotto i suoi programmi di trapianto di fegato e rene dopo aver affermato che un medico ha manipolato un database di pazienti sottoposti a tali ...leggo

Da Azzurra a Luna Rossa, come sono cambiate le F1 del mare - Edizione dopo edizione, l'America's Cup ha portato a evolvere le classi protagoniste, rendendole sempre più veloci e dando più importanza al mezzo in acqua. Ecco come ...gazzetta

Rune fuori controllo, non accetta le critiche: la disperata mossa social - Al tennista danese non è andata giù l'eliminazione a Montecarlo per mano di Sinner. Dopo lo sfogo in campo e l'attacco all'ATP, il classe 2003 continua a far parlare di sé ...tuttosport