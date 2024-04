Che festa si prepara per il Nautico Sessanta anni per l’istituto e 500 dall’impresa di Da Verrazzano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Quello dell’8 maggio sarà unversario importante perTecnico Trasporti e Logistica, conosciuto da tutti come. Cade infatti quest’anno il 60esimoversario della scuola situata in via Panoramica a Porto Santo Stefano, ma non solo. Perché, che porta il nome di uno dei più grandi navigatori della storia, celebra anche i 500da un’impresa epocale compiuta da GiovDa, ovvero il suo ingresso nella baia di New York. Per l’occasione, sarà anche inaugurato l’innovativo simulatore, che avevamo mostrato in anticipo alcune settimane sulle pagine de La Nazione, con cui i ragazzi possono esercitarsi proprio come se fossero nella plancia di una nave. "I ragazzi già utilizzano il nostro nuovo simulatore – ...