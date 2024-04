Challenger Madrid 2024 | Stefano Napolitano batte un altro colpo | sconfigge Riedi in finale e pesca il best ranking

(Di domenica 14 aprile 2024)gioisce per la seconda volta in stagione a livello. Un vero e proprio regalo di compleanno ritardato di tre giorni, quello che tocca al ventinovenne di Biella, che porta a casa ildi, di categoria 100 e disputato al Club Campo de Villa della capitale spagnola. Un cammino, quello del piemontese, di livello straordinariamente alto per la qualità degli avversari incrociati. Dopo il primo turno con il lituano Vilius Gaubas (6-3 6-2), è infatti arrivato il numero 5 del seeding, il ceco Vit Kopriva, sconfitto per 7-6(7) 7-5. ATP Monaco, Francesco Passaro vince il derby con Andrea Pellegrino e si qualifica per il main draw A quel punto l’asticella si è alzata ancora con Marc-Andrea Huesler, che vale infinitamente di più rispetto ...

