Cesena I migliori assist a firma bianconera

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 14 aprile 2024) È unmatematicamente in B quello che sta frantumando record su record, raccogliendo tanti primati. Messo già nel sacco il salto di categoria, all’orizzonte ce n’è uno già dichiarato da mister Toscano nella lista degli obiettivi del Cavalluccio: vincerle tutte, da qui alla fine, e collezionare 98 punti in totale, sfondando così il tetto di 96 finora raggiunto solo dal Catanzaro la scorsa stagione. Ne esiste tuttavia un altro che non appartiene a livello assoluto ai bianconeri; ciò non toglie che osservando meglio quella speciale graduatoria, in generale appare chiaramente quanto la squadra sia creativa nelle proprie individualità, confermato in pieno da un attacco a mitraglia, il migliore in assoluto di tutta la C (74 reti, ben 22 in più della ex-rivale Torres che insegue a distanza siderale e una differenza reti impressionante, +56). Però quel primato assoluto ...