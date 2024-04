Cesarine Verona | Cucina casalinga e sapori tipici con Aurora | Vinitaly and the City

(Di domenica 14 aprile 2024) Le, la più grande community di cuoche casalinghe d’Italia, aprono le porte delle loro case ain occasione diand the. Tra leveronesi c’è, che vi aspetta nella sua accogliente casa per farvi scoprire i piattidella città.conand theCon, potrete immergervi nella cultura gastronomica veronese e imparare a preparare piatti tradizionali come il risotto all’Amarone, le la torta russa e il tiramisù.vi racconterà i segreti di ogni ricetta e vi ...

Vinitaly Verona 2024: date, biglietti e informazioni per partecipare al salone internazionale del vino - Vinitaly 2024 coinvolgerà la città di Verona per quattro giornate, ma ci saranno attività di approfondimento della cultura enogastronomica veneta già nei giorni precedenti. Ad esempio sabato 13 aprile ...tag24

VINITALY AND THE CITY: Winelover a scuola di cucina con Cesarine - La community Cesarine apre le porte di casa e porta in tavola per Vinitaly ... di cucina sui cicchetti e bigoli Lezione di cucina sui piatti tipici della città di Verona Vinitaly a casa, un'esperienza ...fooday

Vinitaly and the city: a scuola di cucina con le “Cesarine” - La community Cesarine apre le porte di casa e porta in tavola per Vinitaly and the city i piatti tipici della tradizione enogastronomica veronese e ...daily.veronanetwork