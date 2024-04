Cerno | perché ora Schlein deve fare il tifo per il premierato

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 14 aprile 2024) Al netto della monnezza che vediamo da Bari salire fino a Roma, proprio nel giorno in cui finalmente l'enciclopedia Treccani cancella la grande bugia della superiorità morale della sinistra, il leader del Pd sta sbagliando mossa. Ha ingaggiato una strana tenzone. Gioca achi è più puro fra lei, e soprattutto il suo partito di potere, e Giuseppe Conte che sta mettendo in scena una specie di Inquisizione a sinistra per rifarsi una verginità e trascinarenel sottoscala delle faide interne a quel campo largo che se non nasceva era meglio. Lei ci sta cascando con tutte le scarpe. Ma così facendo perderà. E nonConte o i grillini siano più puri di lei, masi troverà a trasformare la partita delle Europee nelle nuove primarie di coalizione a sinistra, che la riporteranno nel passato. Mentre lei, se ...