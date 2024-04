Cene | incontri e dibattiti nell’agenda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) Prosegue la campagna elettorale di Ilaria Bugetti e del Pd. Domani alle 20 è in programma una cena elettorale con la candidata a sindaco a La Querce, al circolo Arci "I risorti" in via Firenze 323 Mercoledì 17 aprile, alle 21, è in programma invece "Vivere in un paese. Opportunità e prospettive future". Ilaria Bugetti e Valerio Barberis, assessore all’urbanistica, saranno a Viaccia al circolo "La Libertà 1945", in via Pistoiese 659. Gianni Cenni, candidato sindaco del centrodestra, stasera alle 18,30 sarà invece a Paperino al circolo Mcl, martedì invece alle 10 vedrà i commercianti in viale Montegrappa. Alle incontro con i referenti dell’associazione Oltre.