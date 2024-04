Celebrity Hunted 4 in arrivo su Prime Video | ecco le date di uscita dei nuovi episodi

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 14 aprile 2024) Sta per tornare: Caccia all’uomo, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e disponibile su. Basato sul format britannico, il programma ha esordito nel 2o20 sulla piattaforma streaming di Amazon ottenendo un discreto successo. Nel reality, otto personaggi noti si danno alla fuga cercando di mantenere l’anonimato per due settimane. I concorrenti girano per l’Italia tentando di eludere i “cacciatori”, ovvero analisti e investigatori professionisti esperti di cyber security, profiler e human tracker. Essi possono ricorrere a qualsiasi strumento legale per “scovare” le celebrità (tracciamenti telefonici, telecamere disorveglianza, sistemi di riconoscimento delle targhe e libero accesso alle informazioni utili per ...