Cei | il vescovo Di Donna | «Il Papa ci ha spronato la Chiesa sia militante»

(Di domenica 14 aprile 2024) «Con il Santo Padre ci siamo confrontati a lungo e ci siamo fatti soprattutto una domanda: quali sono oggi gli ostacoli alla dignità umana in Campania? Lui ha apprezzato il nostro essere...

Papa Francesco ha intenzione di nominare il nuovo arcivescovo di Firenze , che prenderà il posto del cardinale Giuseppe Betori, prima di Pasqua. In modo da consentire al nuovo presule di ... (lanazione)

Le storie. I seminaristi: «Diventare preti oggi Serve un cuore in ascolto del mondo» - Dal Convegno missionario dedicato ai futuri sacerdoti, promosso da Missio, i racconti di chi si prepara alla consacrazione: per portare il Vangelo mettiamoci ovunque in ascolto delle persone ...avvenire

Ascoli, la lezione del cardinale Zuppi all’Earth Day: «Pace e ambiente sono indispensabili» - ASCOLI - È il giorno del cardinale Matteo Zuppi ad Ascoli: l'arcivescovo di Bologna, presidente della Conferenza episcopale italiana, mette piede nel capoluogo piceno, per due ...corriereadriatico

Energia pulita in parrocchia - Le 25.610 parrocchie italiane potrebbero dare il via ad altrettante comunità energetiche rinnovabili (Cer). Da centri pulsanti di evangelizzazione potrebbero assegnarsi anche il compito di produrre en ...repubblica