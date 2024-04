Cavalieri | l' impresa è realtà | Lazio battuta sul proprio campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Prato, 14 aprile 2024 - “I ragazzi sono stati semplicemente strepitosi: una vittoria che vale tantissimo, perché i nostri avversari non perdevano in campionato fra le mura amiche da due anni. Stiamo crescendo, avanti tutta verso i playoff”. Il presidente Francesco Fusi fatica a contenere l'entusiasmo, stavolta. E ne ha ben donde in effetti, perché battere sul suo terreno di gioco quella che è con tutta probabilità la squadra più forte della Serie A 2023/24 non è cosa di tutti i giorni. La diciassettesima vittoria stagionale deiUnion, colta a Roma contro lanel diciannovesimo turno di campionato, è certamente la più dolce del lotto. Non tanto per il 17-12 finale maturato sul, quanto per la consapevolezza di aver ormai azzerato un divario tecnico che sino ad un paio d'anni fa appariva incolmabile. Dopo aver ...