Castelfidardo ko a corridonia Guizzo di Ruzzier | la Vigor saluta il secondo posto

(Di domenica 14 aprile 2024)0 : Mazzocca, Marinelli, Mariani (12’ st Garbuglia), Del Moro, Romagnoli, Bigoni, Piccinini, Ciucci (34’st Monti), Ogievba ( dal 26’st Galdenzi),, Cesca. Panchina: Piergiacomi, Vitali, Marcelletti, Bellesi, Bontempo, Zazzetti. All. Fondati.: Lombardi, Romagnoli, Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Bandanera, Pincini (24’ st Testa), Terrè (29’ st Malaccari), Altobello (40’ st Fanesi), Mosca, Rombini. A disp.: Carpera, Calligari, Santoni, Bombotti, Storani, Barigelli. All. Manisera (squal.) Arbitro: Falgiani di Ascoli. Rete: 49’ st. Note: espulso al 40’ st Romagnoli. Laperde di misura a...

Matelica promosso. Pari Monticelli,. Sangiorgese ok - DILETTANTI C’è primo verdetto ufficiale della stagione con il Matelica che torna a distanza di anni in Eccellenza, grazie al successo in casa del Casette Verdini al termine di una stagione che ha vis ...msn

Vigor ko. Il corridonia vince e aggancia i playoff - Il corridonia vince 1-0 contro la Vigor Castelfidardo con gol di Ruzzier. Partita equilibrata e sofferta, ma Fondati porta la squadra ai playoff.msn

Promozione girone B, il Monticelli raggiunto nel finale dall'Aurora Treia. Finisce 1-1 - Il Monticelli ha pareggiato 1-1 contro l'Aurora Treia allo stadio comunale "Don Mauro Bartolini" nel match valevole per la 28esima e terzultima giornata del girone B di Promozione.picenotime