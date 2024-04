Castel Maggiore | Progresso in salita verso la salvezza | incertezze a Pistoiese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) I risultati positivi dell’ultimo periodo – ad eccezione della recente sconfitta di misura maturata sul campo della capolista Carpi – e le vicende extra-campo che si stanno verificando in casahanno sensibilmente innalzato le quotazionideldi Matteo Vullo. Domenica scorsa, gli arancioni toscani, in gravissima crisi societaria, non si sono presentati alla trasferta di Fanfulla e questa rinuncia, oltre al 3-0 a tavolino, ha comportato un punto di penalizzazione. Proprio grazie a questo -1, il team diha scavalcato la diretta avversaria al quintultimo posto e, se il campionato finisse oggi, il playout si giocherebbe in terra bolognese con due risultati a disposizione. Ma le nuvole scure, a Pistoia, non si sono certo diradate e solamente oggi si saprà se gli ...