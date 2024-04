Casertana | “Battere il Picerno per confermare il quarto posto”

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 14 aprile 2024) Caserta (Alfredo Stella). Stadio Pinto, calcio di inizio ore 18.30. Si incrociano i destini di, entrambe in lotta per la quarta posizione in classifica. I potentini, dopo un campionato ad alto livello nelle ultime gara hanno subito una lieve flessione. Al contrario lache giunge da tre vittorie e un pareggio. Un solo punto separa oggi le due contendenti che daranno senz’altro vita ad un confronto aperto e senza esclusione di colpi. Distinti chiusi, disponibili solo tribuna e curva nord per gli ospiti, con vendita dei biglietti che fa pensare ad un tutto esaurito per l’unico settore destinato al pubblico di casa. Mancherà l’apporto degli ultras in un momento topico della stagione in cui la spinta emotiva può fare la differenza. Ma il momento positivo deve far ben sperare. “C’è l’entusiasmo degli ultimi ...