(Di domenica 14 aprile 2024) La Ue dovrebbe guardare al G7 invece di avanzare proposte irrealizzabili in tempi brevi per il contenimento delle emissioni. Matteo, il ministro dei Trasporti, non ha perso l'occasione...

Con il via libera definitivo delle istituzioni europee alla cosiddetta «direttiva Case green» , l’Italia si ritrova a dover mettere a punto un piano straordinario per la ristrutturazione e ... (open.online)

Le «Case green» non fanno bene solo all’ambiente - Saranno i cittadini a beneficiare di questa direttiva. L’efficienza energetica può ridurre i costi energetici delle famiglie ...vglobale

Perciaccante: «Scelta ideologica, peserà sulle imprese» - di intervenire su un patrimonio immobiliare vetusto inaugurando un percorso di riqualificazione che va nella direzione di quanto l’Europa ci chiede in materia di Case green. Una misura – quella del ...corrieredellacalabria

Case green, no di Salvini: «Dall'Ue una politica black, da giugno si cambi rotta» - La Ue dovrebbe guardare al G7 invece di avanzare proposte irrealizzabili in tempi brevi per il contenimento delle emissioni. Matteo Salvini, il ministro dei Trasporti, non ha perso ...ilmattino