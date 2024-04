CasaFacile è protagonista del Fuorisalone 2024

(Di domenica 14 aprile 2024)si prepara a una settimana unica. Durante il— a partire da lunedì 15 aprile— i visitatori avranno la possibilità di scoprire quattro case apparse nel «prima & dopo» del magazine, tra cui la nuova casa di Vanessa Pisk, raccontata sul numero attualmente in edicola, e quella del direttore. Le case selezionate, veri e propri sogni realizzati nonché ispirazioni da cogliere, saranno raccontate anche attraverso una serie di dirette Instagram, mentre i visitatori — previa registrazione su Eventbrite — potranno anche sorseggiare un caffè con la partecipazione di Gaggia. Ma gli eventi non finiscono qui. Il teamha infatti organizzato una serie di workshop in una delle location più affascinanti del capoluogo meneghino, il Grattacielo Pirelli. Qui, al 31esimo piano, con una vista ...

“Punta in Alto”: al via oggi l’evento di CasaFacile per il FuoriSalone - In occasione della più importante manifestazione internazionale per la design industry a Milano, il magazine edito da Periodici srl e diretto da Francesca Magni lancia l’iniziativa che prevede una set ...engage