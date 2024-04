Casa | mutui più convenienti continua la discesa dei tassi Conti correnti | un quinto della liquidità degli italiani è in Lombardia | Lazio secondo e Veneto terzo

(Di domenica 14 aprile 2024)meno cari epiù remunerativi, seppure con disparità tra Nord e Sud. A marzo,l'ultimo rapporto dell'Abi, il tasso medio sulle nuove operazioni per...

Roma, 13 apr. (askanews) – E’ proseguito nei primi dieci giorni di aprile il trend di diminuzione dei tassi di interesse. In base all’ultimo rapporto mensile dell’Abi diffusi oggi il tasso sui BTP ... (ildenaro)

Si conferma la tendenza alla diminuzione dei tassi di interesse già avviata a febbraio. A marzo secondo i dati del Rapporto mensile Abi il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di ... (quotidiano)

Costi dei mutui in calo al 3,79%: meno soldi sui conti correnti - Prosegue il percorso discendente dei tassi applicati dalle banche sui nuovi mutui sottoscritti dagli italiani per coronare il sogno di vivere in una Casa di proprietà. A marzo - secondo la fotografia ...ilgiornale

L’allarme di Assoconsumatori: "Affitti e mutui ormai insostenibili" - "Cresce il rischio che tante persione siano condannate a rimanere senza Casa". A lanciare nuovamente l’allarme è l’Unione consumatori sammarinesi. "Un tema che tocca corde sensibili", spiegano dall’as ...ilrestodelcarlino

Confiscano la Casa al figlio del boss ma il mutuo non era estinto: la banca chiede i soldi all’Agenzia antimafia - L’immobile di via Teano 16 acquistato dal primogenito di don Pepè con un mutuo da mezzo milione. Unicredit ammessa tra i creditori dalla Corte d’Appello. Ma la Cassazione annulla: notifica sbagliata ...ilgiorno