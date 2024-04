(Di domenica 14 aprile 2024) Gli Stati Uniti non vogliono "un'in". Lo sottolinea la. "Nonun', né una guerra con l'Iran", ha assicurato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della, John Kirby, al programma della Nbc 'Meet the Press'.

L’Iran è di fatto in guerra con Israele. l’attacco annunciato contro lo Stato ebraico è Partito intorno alle 22, con il lancio di centinaia di droni , in ondate diverse. L’azione è stata confermata ... (lanotiziagiornale)

Il presidente ha seguito l’attacco d alla Situation Room. Trump: «Con me non sarebbe mai successo» (corriere)

La Casa Bianca ha "chiuso la giornata" alle 17.23 ora locale, le 23.13 in Italia, il che significa che Joe Biden non farà alcuna apparizione pubblica né, evidentemente, nessun discorso dallo Studio ... (quotidiano)

Casa Bianca, non vogliamo un'escalation in Medio Oriente - Gli Stati Uniti non vogliono "un'escalation in Medio Oriente". Lo sottolinea la Casa Bianca. "Non vogliamo un'escalation, né una guerra con l'Iran", ha assicurato il portavoce del Consiglio per la ...ansa

Attacco Iran, Nyt: "Netanyahu ha annullato ritorsione immediata su richiesta di Biden" - Casa Bianca: nessuna ragione per un'escalation E la Casa Bianca infatti pensa che non ci sia più il rischio di una escalation. "Non credo che ci sia nessuna ragione perché sia così", ha affermato il ...adnkronos

Iran attacca Israele, Biden a Netanyahu: "Da Usa no sostegno a risposta Israele" - Le forze americane sono state coinvolte nella difesa di Israele: hanno intercettato più di 70 droni e almeno tre missili balistici ...adnkronos