Carlos Alcaraz salta il torneo di Barcellona | “Ho provato a recuperare | non è stato possibile | non posso giocare”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024)annuncia il suo ritiro daldi. Lo spagnolo è, infatti, ancora alle prese con l’infortunio al braccio destro e dopo il ritiro al Masters 1000 di Montecarlo, il numero tre al mondo è costretto a rinunciare anche al prossimo appuntamento su terra rossa. “Ho lavorato a Montecarlo, cercando difino all’ultimo minuto dall’infortunio al muscolo pronatore rotondo del braccio destro, ma non èe non. Non vedevo l’ora di poterlo fare. Ci vediamo presto“, si legge nel post scritto dal tennista su X. I have been working in Monte Carlo and trying to recover until the last minute from an injured pronator teres in my right arm, but it was not possible and I cannot play! ???? I ...