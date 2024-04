Carlo Conti costretto ad interrompere la diretta de “I Migliori Anni” per un’edizione straordinaria del Tg1 | “Difficile riprendere lo show”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024)del Tg1 ha interrotto la seconda puntata de “I” su Rai 1, condotta da. Nella serata di sabato 13 aprile gli autori del programma hanno infatti passato la linea ai colleghi del Tg1 per dare l’annuncio dell‘attacco dell’Iran contro Israele. Dopo gli aggiornamenti forniti dal telegiornale, il ritorno in studio ha visto un ambiente visibilmente cambiato dalla notizia., insieme al cantante ospite Raf, ha ripreso la trasmissione ma con un tono decisamente più sommesso a prima e la gravità della situazione ha influito sull’atmosfera dello studio. “Certo non è facilelodopo queste notizie terribili che arrivano da terre martoriate – ha detto il ...