Cari pacifisiti | abolire la guerra è da marziani

(Di domenica 14 aprile 2024) Una piccola postilla di inattualità storica per le anime pacifiste: il 1928 dovrebbe essere per voi un anno basilare. L’anno in cui fu siglato il patto Briand-Kellog (dai nomi dei negoziatori, il francese Briand e l’americano Kellog) in cui, dopo la fine del primo conflitto mondiale, le principali nazioni del mondo si impegnano a rifiutare per sempre laquale strumento di risoluzione dei conflitti tra stati. In pratica un’abolizione della, come vorrebbero oggi alcuni aspiranti leader di utopistiche liste politiche. Si è visto com’è andata a finire… Neanche dieci anni dopo non solo laè tornata, ma ha portato una devastazione infinitamente maggiore. Le guerre non si evitano con i programmi politici o con le buone intenzioni o con i giusti proclami. Si evitano con il realismo politico e la diplomazia, elementi questi ...