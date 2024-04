Capua Il rapper DirtyGun morto in un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di domenica 14 aprile 2024) Lutto nella musica casertana. Ilin un(Caserta). Francesco Natale, in arte, 30 anni, ha perso la vita nella notte mentre rincasava. Ilè stato coinvolto in un violento impatto mentre guidava la sua moto, che si è scontrata con una Fiat 500 nelle vicinanze del suo domicilio. Lo scontro tra la moto di Francesco Natale e l’auto è avvenuto su via Nazionale Appia. L’urto ha sbalzato il giovanedall’asfalto, causando ferite mortali. Il conducente della Fiat 500, un ragazzo di 23 anni, è uscito illeso dall’. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri.