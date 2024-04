Capannoni ex Necchi Archeologia industriale da salvaguardare | Non bisogna demolirli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 14 aprile 2024) Un Sos per salvare un pezzo del passatodi Pavia. A lanciarlo è Vittorio Vaccari (nella foto), presidente dell’associazione Il Bel San Michele, che chiede di non demolire iexrealizzati da Marco Zanuso. "Sono una significativa e importante espressione di: quando laera operativa, venivano attentamente curati. Vorrei sapere chi non ha detto nulla e chi ne ha autorizzato la demolizione". Passando da viale Brambilla, in direzione Milano, si vedono iin cemento armato, con ampi spazi coperti e ridottissima presenza di colonne. "Sono opera di Marco Zanuso – ha aggiunto Vaccari –, che nel 1954 ha realizzato una struttura in cemento armato con copertura autoportante. Era un sistema all’avanguardia e la ...