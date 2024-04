Cantieri a rilento Sul Pnrr occorre cambiare passo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Villois Ilsembra essere un po’ in sonno. Non nel conferimento delle risorse approvate destinate all’Italia, erogate nei termini previsti nonostante vi fossero dubbi sulla possibilità di ottenerli a causa di carenze relative agli obblighi assunti dal governo, come ad esempio il ritardo nel dare attuazione alle riforme. Ma è la messa in opera dei, sia di competenza governativa sia degli enti locali, che difetta. Il fine lavori è previsto inderogabilmente al 2026, ovvero tra circa 32 mesi, mentre a oggi i dati dicono che siamo a meno del 20% di quanto è in corso d’opera, in rapporto alle risorse finanziare erogate dall’Europa. Il ritardo potrebbe essere colmato solo nel caso siano già affidate le opere ad imprese in grado di effettuarle e che non vi siano contestazioni di qualunque natura. A meno che la nuova Commissione, che si ...