Canottaggio | volata vincente di Oppo Soares in Coppa del Mondo a Varese! A Rodini Cesarini la selezione interna

(Di domenica 14 aprile 2024) Nelle prime Finali A delle specialità olimpiche della prima tappa delladel2024 di, in corso a, si registrano subito risultati pesanti ed indicazioni importanti per l’Italia: vittoria per il doppio pesi leggeri maschile di Stefanoe Gabriel, mentre nella stessa specialità al femminile salgono sul podio sia Valentinae Federica, seconde, che Stefania Buttignon e Silvia Crosio, terze. Nel doppio pesi leggeri maschile Italia 1 di Stefano(Carabinieri) e Gabriel(Marina Militare), bronzo iridato in carica (qualificata nell’occasione l’imbarcazione azzurra ai Giochi), batte con un rush finale impressionante la Svizzera di Jan Schaeuble e Raphael ...

