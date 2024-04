Canottaggio | Coppa del Mondo | a Varese 3 ori | 3 argenti e 2 bronzi per i colori azzurri

(Di domenica 14 aprile 2024) Giornata positiva per l’Italia nella prima prova dideldisulla Schiranna di. Nel doppio pesi leggeri maschile è arrivata la medaglia d’oro della coppia azzurra Stefano Oppo e Gabriel Soares, primi davanti a Svizzera e Norvegia grazie ad un grande recupero nel finale. Oro anche nel quattro senza maschile per Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino, Nicholas Kohl, anche qui grazie alla rimonta finale sulla Gran Bretagna, seconda davanti all’Olanda. E oro anche nell’otto femminile (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca, Emanuele Capponi), davanti a Gran Bretagna e Romania. Nel doppio maschile la coppia tricolore composta da Luca Rambaldi e Matteo Sartori ha agguantato il secondo posto, brava ...

VIDEO. Cesarini d'argento sul suo lago. Morello: «Il seme gettato vent'anni fa è fiorito nel mondo». Malerba: «Ci manca solo un Mondiale» - Conto di venire a godermi la Coppa da tifoso e spettatore ... vista la crescita della capacità di creare grande eventi nel Canottaggio, nel ciclismo e negli sport del ghiaccio, stiamo ragionando come ...varesenoi

