El Turco : Can Yaman Disney+ ’scarica’ il Turco Can Yaman . La piattaforma streaming ha deciso di non inserire più nel catalogo la nuova serie del noto attore. Terminate le riprese lo scorso anno, ... (davidemaggio)

Sui social giungono nuove anticipazioni su Sandokan con Can Yaman come protagonista. Ecco chi sarebbe l’attrice interprete di Lady Marianna . (comingsoon)

La relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman non è certo passata sotto silenzio. Già a partire dai primi incontri, infatti, Diletta e Can hanno fatto molto parlare di loro. L’attore turco ha ... (metropolitanmagazine)

Can Yaman, spoiler sul Cast di Sandokan: ecco chi ci sarà - Can Yaman protagonista di Sandokan, ma chi sarà con lui nel cast della nuova serie tv Ecco gli spoiler sicuri.comingsoon

Sandokan serie tv, Alanah Bloor chi è Lady Marianna: età e biografia che recita con Can Yaman - Alanah Bloor è stata scelta per interpretare Lady Marianna nella nuova serie televisiva "Sandokan", affiancando Can Yaman in un'avventura che promette di catturare l'attenzione di un pubblico internaz ...controcopertina

Can Yaman, Disney + abbandona El Turco: qual è il futuro della serie - Can Yaman ha preannunciato l’uscita di El Turco ma tutto potrebbe saltare. Il progetto che doveva debuttare su Disney Plus: la piattaforma abbandona tutto. Il divo turco Can Yaman è prontissimo a ...tvdaily