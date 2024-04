Campus Autismo | ci sono le risorse Primo lotto finanziato con 7 | 3 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 14 aprile 2024) EMPOLI Nei giorni scorsi la giunta regionale della Toscana ha approvato un nuovo piano di investimenti da oltre 112per 27 interventi di edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico. Nell’elenco delle opere rientra anche la realizzazione deldel Centrodi Empoli (7,3), che erogherà servizi per adulti ed adolescenti con spettro autistico. La Regione Toscana, in una nota, precisa che si tratta di interventi complementari a quelli del Pnrr. La notizia del finanziamento deldell’in via del Terrafino arriva a distanza di pochi giorni dalla presentazione del progetto al Museo del Vetro. Come spiegato dai tecnici e dai vertici della Asl si tratta deldel genere in Toscana ma anche a livello ...