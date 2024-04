Campionato provinciale Uisp di calcio a 5 La prossima settimana gli appuntamenti finali

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Laterminerà la seconda edizione deldia 5 con gli ultimi tre. Martedì alle 20.30 al campo del S.S. Sacramento a Macerata si giocherà la finale della Coppa Wild Card che mette in palio dieci tesseramenti gratuiti per lastagione. A contendersi il premio saranno il Jaguars Futsal Club Macerata ed i Winners. La finale dei playoff è fissata mercoledì alle 21 nello stesso campo. L’FC Perù, dopo aver confermato l’imbattibilità in semifinale superando l’Oftalmedica Albanet, aspetta gli avversari dell’Atletico Macerata (foto), protagonisti di uno splendido girone di ritorno grazie, tra gli altri, alle giocate di Luis Gabriel Perez, in lizza anche per l’Mvp dei playoff. L’ultimo ...