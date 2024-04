Campi Flegrei | tre forti scosse di terremoto registrate dalle 9 54

Terremoto oggi a Napoli . Una forte scossa la cui magnitudo non è ancora stata rilevata è stata avvertita distintamente dalla popolazione domenica 14 aprile alle 9.44. Segnalazioni del... (leggo)

Forte scossa di terremoto a Napoli: sciame sismico ai Campi Flegrei avvertito in tutta la città - Uno sciame sismico è in corso nella zona flegrea, le scosse sono state avvertite fino al centro città intorno alle 9:45. Altra forte scossa di terremoto a Napoli. Uno sciame sismico è in corso nella ...tuttonapoli

Terremoto Napoli e Campi Flegrei oggi, due scosse avvertite in tutta la città - Forte scossa di terremoto a Napoli questa mattina. L'evento tellurico è stato avvertito dai Campi Flegrei fino al centro città. La scossa ha spaventato la popolazione dei ...ilmattino

Sciame sismico ai Campi Flegrei: due forti terremoti avvertiti a Napoli e in provincia - Questa mattina, intorno alle 9.45, Napoli è stata colpita da un'intensa scossa tellurica, che è stata avvertita dai Campi Flegrei fino al centro della città ...ilmeridianonews