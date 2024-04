Campi Flegrei | nuove scosse di magnitudo 3 7 Ingv | “Importante sciame sismico”

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 14 aprile 2024)di3.7 nella mattinata di oggi 14 aprile.: “” Napoli ha tremato questa mattina alle ore 09:44 con una forte scossa di terremoto di3.7 con epicentro tra la Solfatara e l’Accademia Aeronautica, seguita da due repliche di3.1 alle ore 9,47 a 2,8 chilometri, sempre alla Solfatara e l’altra alle ore 10:01, con epicentro nei. La scossa principale è stata avvertita distintamente in tutta la città e in diverse zone della Campania, come Caserta, Salerno ed Avellino. Numerose persone sono scese in strada per precauzione, ma al momento non si segnalano danni a persone o ...