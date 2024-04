Cambio in panchina | Bisoli subentra a Bianco per risollevare il QS Locale Calcio

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Fuori, dentro. Per arginare la crisi di risultati che ha visto i canarini conquistare 3 soli punti nelle ultime 11 giornate, sotto la Ghirlandina hanno deciso di chiamare il cinquantasettenne tecnico di Porretta, che a dicembre era stato esonerato dal Sudtirol. Aè stato fatale il pesante ko casalingo col Catanzaro, un 1-3 al Braglia che ha avvicinato pericolosamente la zona playout, ora distante solo 4 punti.torna in sella perché in B è permesso a un allenatore esonerato entro il 31 dicembre dell’anno precedente firmare un nuovo contratto nel nuovo anno solare. Il Modena aveva sondato l’ex tecnico del Como Moreno Longo, che però chiedeva un anno e mezzo di contratto. A quel punto la virata su, che debutterà sabato sul campo dell’Ascoli.