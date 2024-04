(Di domenica 14 aprile 2024) "Uno degli uomini più buoni, sinceri e divertenti che abbia mai conosciuto. Hai semprein me e sono onorato di essere stato allenato da te.di tutto, non ti dimenticherò mai". Questo il ricordo di Francescodedicato a Costan’’’’, scomparso a 51 anni, allenatore dell’Under 12 ed ex attaccante anche rossonero: debutto e gol nel 1990 con la squadra di Arrigo Sacchi contro il Lecce.è sceso in campo ieri con la Primavera che ha battuto 3-2 l’Empoli, agganciando la zona playoff. Vantaggio di Sala al volo su cross di Nsiala, poi i toscani prima sbagliano un rigore con Bucancil (traversa) e poi pareggiano con Tosto sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa botta e risposta Bucancil-Sia: 2-2. Infine ...

Camarda ricorda. Tino Borneo:: "Grazie mister. Hai creduto in me" - Lutto nel calcio milanese per la scomparsa di Costantino Borneo, ricordato con affetto da Francesco Camarda. La Primavera del Milan vince 3-2 contro l'Empoli, agganciando la zona playoff. Youth League ...ilgiorno

Camarda ricorda Tino Borneo: "Hai sempre creduto in me. Grazie di tutto mister, non ti dimenticherò mai" - Camarda ricorda Tino Borneo: 'Hai sempre creduto in me. Grazie di tutto mister, non ti dimenticherò mai' Il Milan e tutto il suo settore giovanile piange purtroppo la scomparsa di Costantino, per tutt ...informazione

Camarda Milan, Di Marzio si schiera: «Mi auguro che succeda questa cosa, i rossoneri faranno così sul mercato» - Il giornalista Gianluca Di Marzio ha fatto il punto sulle mosse di calciomercato del Milan, soffermandosi sul futuro di Camarda Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Gianluca Di Marzio si sofferma sul ...milannews24