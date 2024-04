Calzona | «In settimana ero felice del lavoro fatto De Laurentiis è sempre molto carino con me»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 14 aprile 2024) Le dichiarazioni a Dazn di Francesco, allenatore del Napoli, dopo il pareggio contro il Frosinone al Maradona per 2-2. Le parole di«Ci serviva una vittoria oggi, ma purtroppo non è arrivata. Ci dispiace per i tifosi che anche oggi ci hanno seguiti e appoggiati» Qual è il limite del Napoli? «Quando siamo in possesso riusciamo a essere pericolosi. Oggi abbiamo creato tanto. Il problema è la fase difensiva, dove siamo fragile. Non percepiamo il pericolo. Facciamo fatica a ricomporci, si passano un sacco di palle dentro che puntano la linea. Non è colpa dei difensori, dobbiamo fare filtro in mezzo. Difendiamo a 5 in mezzo, ma lo facciamo non bene. Mi fa arrabbiare che quando non siamo in possesso facciamo fatica a tornare indietro e non abbiamo percezione del pericolo» «Due settimane di, abbiamo dedicato tanto ...