Calzona | «In settimana abbiamo lavorato soprattutto sulla fase difensiva»

(Di domenica 14 aprile 2024) A Sky è intervenuto l’allenatore del Napoli, Francesco, prima del fischio d’inizio di Napoli-Frosinone. Le parole diPer motivare i giocatori: «Gli dirò le stesse cose di Monza. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Monza, è la prestazione che ci porta a raggiungere i risultati». Come ha visto la squadra? «Noidelle assenze, ma non deve essere un alibi.una rosa forte, lavorando con continuità. Ho visto che la squadra habene,. La squadra si è messa a disposizione e infatto un buon lavoro». La Champions: «Si, la matematica non ci condanna. La gente di crede e noi pure. Vediamo dove saremo capaci di ...

Serie A - Le formazioni ufficiali di Napoli e Frosinone - Alle 12.30 scenderanno in campo il Napoli e il Frosinone. Di seguito le formazioni ufficiali del match. NAPOLI: Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, ...torinogranata

Napoli, i convocati di Calzona per il Frosinone: out due titolari - Brutte notizie in casa Napoli: i due titolari, Juan Jesus e Olivera, non ce la fanno a recuperare dopo i problemi accusati in seguito alla partita di Monza e non sono tra i convocati per la sfida ...corrieredellosport