Calzona in conferenza | “Non riusciamo ad essere squadra” | poi il messaggio per il finale di stagione

(Di domenica 14 aprile 2024) Un boccone amarissimo da mandare giù per il Napoli che ha impattato contro il Frosinone: le parole di Francescoinstampa. Il Napoli non riesce a vincere contro il Frosinone e getta alle ortiche un’importante chance di tornare a credere per davvero alla qualificazione alla prossima Champions League. Ladel Napoli, dunque, può definirsi fallimentare in quanto non sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati ad inizio anno. Sono davvero tantissime le difficoltà affrontate dal Napoli in questae tutte si sono palesate nuovamente questo pomeriggio contro il Frosinone. Gli azzurri hanno mostrato una pessima compattezza difensiva e anche poca lucidità sotto porta. Sono davvero tantissime le occasioni da gol fallite in questa partita che hanno pesato sul risultato...