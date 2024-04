Calvarese | «Assist di gomito di Lapadula Gol Cagliari da annullare»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 14 aprile 2024) L’ex arbitrodice la sua sul gol deldel pareggio contro l’Inter per 2-2.clamoroso didiper Viola. SPIEGAZIONE ? Sul suo profilo Instagram, Gianpaolonon ha dubbi: «Il gol del 2-2 delcontro l’Inter sarebbe stato da. L’diper Viola è di. E quello dell’attaccante sembra un fallo di mano punibile, e non un tocco.è consapevole della direzione che assumerà il pallone, e infatti si rivolge con lo sguardo alla sua sinistra, allargando anche il braccio in quella direzione. Ecco perché sarebbe stata opportuna una chiamata all’On Field Review da parte del VAR Di Bello e l’annullamento del ...