Calciomercato | interesse dell’Arsenal per Zirkzee | alternative Gyokeres e Toney

(Di domenica 14 aprile 2024) L’Arsenal mette nel mirino Joshua. Secondo quanto riporta TEAMtalk, il centravanti del Bologna sarebbe uno degli obiettivi di mercato dei Gunners, che a fine stagione dovranno sostituire il partente Nketiah. L’ostacolo principale per la squadra di Arteta è il Bayern Monaco, che può esercitare la clausola di riacquisto di 40 milioni. Altre interessate sono Aston Villa, Juventus e Milan. Il prezzo del cartellino sarebbe circa di 80 milioni di euro. Lesu cui potrebbe virare l’Arsenal sonodello Sporting edel Brentford. SportFace.

