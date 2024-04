Calcio | Serie A | Inter-Cagliari 2-2

(Di domenica 14 aprile 2024) 22.45fermata sul 2-2 dalal 'Meazza', i punti sul Milan sono 14 a sei giornate dalla fine:la vittoria nel derby prossimo varrebbe lo scudetto. I rossoblù a 31 punti, +4 sulle terz'ultime: salvezza ancora da sudare. Barella impegna Scuffet. Sanchez dal fondo pesca Thuram (11° gol) per la zampata vincente (12'). Ripresa. Dimarco ci prova al volo, alto. Scuffet rimedia su Calhanoglu.Pari Shomurodov imbeccato da Luvumbo (65').Braccio di Mina,Calhanoglu dal dischetto non sbaglia (74'). Pari al volo di Viola (74').

I dorici vincono al “Del Conero” una gara fondamentale in ottica salvezza. Passati in svantaggio, Saco, Spagnoli e Agyemang firmano la rimonta. In coda, altra impresa Fermana VALLESINA, 14 aprile ... (vallesina.tv)

Fiorentina-Genoa, probabili formazioni e dove vederla - Solo la vittoria consentirebbe alla Fiorentina di restare in corsa per l'Europa ma affrontare una squadra rivelazione come il Genoa in mezzo alle due sfide di Conference non è cosa semplice. Il club v ...sportpaper

FIRICANO, Conduce il Tuttocuoio al ritorno in Serie D - Il Tuttocuoio torna in Serie D. Vincendo oggi sul campo del Montespertoli infatti, i neroverdi tornano nella categoria più nobile del Calcio dei dilettanti, in una stagione anche turbolenta visti i ...firenzeviola