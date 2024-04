Calcio | Serie A Di Francesco Non mi basta il pari | ci manca vincere

(Di domenica 14 aprile 2024) Il tecnico del Frosinone: "Nel finale sarebbe servità più lucidità" NAPOLI - "Io non mi accontento mai e voglio fare capire alla squadra che deve avere la stessa mentalità". Queste le parole di Eusebio Di, allenatore del Frosinone, dopo il pareggio in trasferta per 2-2 contro il Napoli. "N

Il 4-1 al Gadtch vale uno storico doppio salto in Serie A2, dopo la promozione dalla C1 alla B del 2022-2023 Senigallia , 14 aprile 2024 – Con due promozioni in due anni l’ Audax Sant’Angelo ... (vallesina.tv)

Calcio e Finanza - Inter già qualificata alla Supercoppa italiana 2024: quanto vale la partecipazione - Ieri, per effetto del pareggio della Juventus contro il Torino nel derby della Mole, l’Inter ha conquistato matematicamente il pass per la Supercoppa Italiana 2024 con ...fcinternews

Quando l’errore arbitrale penalizza i più deboli - Il Calcio in Italia gira al contrario ... Così non può funzionare, il campionato di Serie A non può ridursi a un circolo per pochi intimi e pochissimi privilegiati. Ci vogliono strumenti di ...leccenews24

Serie B: Venezia-Brescia LIVE - Ultimo appuntamento della 33esima giornata di Serie B con un incontro importante nella corsa playoff. Alle 16.15 si affrontano Venezia e Brescia: i lagunari, quarti.calciomercato