Calcio | Sassuolo-Milan finisce 3-3

(Di domenica 14 aprile 2024) 17.02 Gara pirotecnica a Reggio Emilia:3-3con i rossoneri in rimonta da 1-3. Uno-due micidiale degli emiliani in avvio: al 4' Pinamonti impatta benissimo di destro; al 10' Laurientè a segno dopo una respinta di Consigli; Leao tiene viva la speranza di rimonta su azione personale (20'). Nella ripresa,sotto pressione, ilspinge, ma si scopre. Laurientè firma il tris (59'). Partita sempre viva, ilnon si arrende: Jovic, servito da Leao, riapre la gara; poi Okafor trova il 3-3 (84').

Okafor specialista dalla panchina, entra e regala il pari al Milan: il Sassuolo torna in zona rossa - Il Milan evita la sconfitta sul campo del Sassuolo all'ultimo secondo: provvidenziale il gol del 3-3 di Okafor nel finale che rovina i piani di salvezza ...fanpage

Chukwueze, due gol annullati per fuorigioco in Sassuolo-Milan: cosa è successo - I due gol del nigeriano Chukwueze sono in fuorigioco per un fuorigioco millimetrico, fatale lo spazio di un gomito ...corriere

Video Gol Sassuolo-Milan 3-3, highlights e sintesi - I ragazzi di Pioli non muoiono mai e al 61’ trovano il gol del pari con un super Chukwueze, che servito da , con l’esterno destro mette la palla nell’angolino con l’esterno, ma l’arbitro annulla per ...milanotoday