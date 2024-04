CALCIO PRIMAVERA Di Giorgio non basta Spezia ko col Cosenza

(Di domenica 14 aprile 2024): Mosti, Manfrone (71’ Raineri), Piccioli, Scartoni (46’ Bertoncini), Benvenuto, Garzia (60’ Monteverde), Campana (80’ Tognoni), Loffredo, Fontanarosa, Lachowicz (46’ Bordin), Di. All. Vecchio.: Castelnuovo, Cannatelli (46’ Bellotti), Pellizzaro, Klavins (71’ De Salvo), Touadi, Occhiuto, Attanasio (89’ Rizzi), Diporto, Novello, Chisari (78’ Contiero), Mammolito (89’ Delicato). All. Gatto. Arbitro Castellone di Napoli (assistenti Toce e Pignatelli). Reti: 8’ Di, 37’ Cannatelli, 82’ Touadi. LA– Sconfitta casalinga per locontro il. Gli aquilotti partono forte e si portano in vantaggio con il solito Di, al suo 19° gol stagionale. ...

Aria di derby per la Primavera dello Spezia che affronterà oggi pomeriggio, al ‘Ferdeghini’, il Pisa. Il via alle 14,30, con direzione di gara affidata a Lorenzo Maccarini della sezione di Arezzo, ... (sport.quotidiano)

CALCIO: il Potenza ha esonerato l'allenatore e il ds - Dopo la sconfitta casalinga per 3-0 contro il Foggia, in una gara valida per la 17/a giornata di ritorno del girone C della serie C, il Potenza ha esonerato l'allenatore Marco Marchionni e il direttor ...ansa

Il Napoli di Tedesco vola. Come funzionano i play off di PRIMAVERA 2 Regolamento e incroci - Il Napoli è vicino a conquistare il "biglietto" per partecipare ai play off di PRIMAVERA 2. La squadra di mister Andrea ... con le modalita` previste dal Regolamento del Giuoco del CALCIO, Regola del ...areanapoli

PRIMAVERA 1: il Monza si mostra vulnerabile e si fa schiacciare dall’Hellas Verona - Il Monza arriva in territorio veneto col morale alle stelle dopo un’entusiasmante e grintosa vittoria per 1-0 di lunedì 8 aprile ...monza-news