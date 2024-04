Calcio Oggi al “Deste“ sfida contro il fanalino di coda Pieve Fosciana La San Marco insegue la salvezza matematica

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) Unagià virtualmente acquisita che potrebbe diventarequest’in caso di vittoriail. La SanAvenza vive questa 31° giornata del campionato di Promozione senza particolari assilli, rinfrancata anche dal successo della scorsa domenica a Monsummano maturato grazie al gol di Emanuele Smecca. "Ospitiamo l’ultima in classifica – anticipa il direttore sportivo Gabriele Panizzi – e sarebbe importante fare i tre punti per affrontare poi le ultime tre partite completamente liberi di testa. E’ fondamentale per noi non rientrare nei play-out ed ottenere ladiretta che poi era l’obiettivo di inizio stagione. Visto com’eravamo messi prima della sosta di Natale possiamo dire che nel girone di ritorno ...