Calcio | Juve Gatti Derby è derby | continuiamo a lavorare uniti

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di domenica 14 aprile 2024) Il difensore bianconero e lo 0-0 col Toro: "Non è il risultato che volevamo" TORINO - Federiconon archivia con un sorriso il pareggio neldella Mole contro il Torino. Uno 0-0, quello di ieri, che lascia l'amaro in bocca allantus, comunque terza in classifica e dunque in piena zona