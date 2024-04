Calcio femminile C Jesina che rimonta | sotto di tre gol alla fine esulta

(Di domenica 14 aprile 2024) Primo tempo 0-3 per il Chieti. Poi nella ripresa con cuore e grinta la grande impresa firmata da una doppietta della Mastrovincenzo, Ventura e Crocioni JESI, 14 aprile 1024 – Unache non ti aspetti. Le ultime uscite avevano messo in evidenza una squadra dal bel gioco e la goleada di domenica scorsa a Trieste lasciava intravedere una squadra capace di poter continuare nella serie positiva verso la salvezza. Ed invecedel primo tempo il Chieti vinceva a Jesi per 3-0. Nella ripresa, evidentemente Casaccia negli spogliatoi ha toccato le corde giuste delle sue atlete, il capovolgimento che ha portatoe poi al sucesso con la doppietta della Mastrovincenzo seguita dalle reti di Ventura e Crocioni. Mister Casaccia: “Dopo un primo tempo chiuso3 a 0 con pochi ...

