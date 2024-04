Calcio donne B Derby col Cesena Women ormai in C

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 14 aprile 2024) È ildella serie B femminile. Alle 15 al ’Soprani’ di San Zaccaria il Ravennaospita il, in opposte posizioni di classifica. Il Ravenna è ultimo con 3 punti, con un piede in serie C e non ha ancora vinto una partita in campionato. Ilè terzo a 2 punti dal secondo posto ora occupato dalla Ternana, staccata a sua volta dalla capolista Lazio di 5 lunghezze. Il Ravenna si troverà di fronte una vera e propria corazzata, con le bomber Sechi (14 gol) e Jansen (13). Due i precedenti stagionali 5-1 e 2-0 per il, quest’ultimo in Coppa.