Deludente l’avventura dell’ex Milan Ante Rebic in Turchia. Il Besiktas si aspettava di più dal croato e adesso intende scaricarlo… Non sta andando decisamente bene l’avventura di Ante Rebic al ... (dailymilan)

Calcio: Besiktas. Esonerato il tecnico Fernando Santos - L'ex ct del Portogallo paga il pari interno con il Samsunspor e i -36 dal Galatasaray ISTANBUL (TURCHIA) (ITALPRESS) - Si è già conclusa ...sport.tiscali

Le partite di oggi: il programma di sabato 13 aprile - Tantissime partite nel programma del Calcio giocato di oggi, sabato 13 aprile 2024. Prosegue la 32^ giornata di Serie A, che oggi vede uno scontro salvezza.tuttomercatoweb