Calcio a 5 | l’Italia batte il Venezuela e vince la Futsal Week

(Di domenica 14 aprile 2024) La nazionale italiana dia 5 allenata da Massimiliano Bellarte, dopo un difficilissimo inizio di 2024, trova un po’ di riscatto e felicità. A Porec, in Croazia, gli azzurri si sono aggiudicati la. A risultare decisiva, dopo i successi con Turchia e Bosnia, è stata la terza affermazione consecutiva, per 5-2 contro il. In una partita tirata, come dimostra l’1-2 del primo tempo, caratterizzato dalle reti – nella seconda parte della frazione – di Motta e Musumeci, a fronte di un autorete di Donin, a fare la differenza è stata la ripresa, doveha allungato, per effetto delle griffe ancora di Motta, del penalty di Arillo e della seconda rete, anche per lui, di Musumeci, inframezzata momentaneamente dal provvisorio gol di Briceno che è valso il 2-4. “Siamo stati molto ...